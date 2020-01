Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 20.01.2020

Weimar (ots)

Traktorinterieur gestohlen

Über das Wochenende hinweg verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände eines Unternehmens in Buttelstedt, wo u.a. Traktoren angeboten werden. Hier brachen sie mehrere Traktoren auf und entwendeten Teile des Inneren. Da gezielt bestimmte Teile ausgebaut wurden, ist davon auszugehen, dass der oder die Täter über Fachwissen verfügen. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Hinweise von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Wildunfall

Leicht verletzt wurde gestern Morgen die Fahrerin eines VW (35) zwischen Bad Berka und Blankenhain, als sie einer Rotte Wildschweinen nicht mehr ausweichen konnte. Zwei der Tiere verendeten vor Ort. Die Frau aus Rudolstadt wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung verbracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Falscher Polizist

Erneut versuchte ein Mann am Telefon einen älteren Herrn um seine Ersparnisse zu bringen. Gestern Abend erhielt ein 80-jähriger Weimarer einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Während solcher Telefonate gehen die angeblichen Kommissare stets gleich vor. Sie erzählen von festgenommenen Einbrechern, bei denen die Adresse des vermutlich zukünftigen Opfers festgestellt wurde. Oder sie berichten von aufgefundenen Taschen, in welchen die Adresse stehen würde. Im Zuge dessen werden dann durch "Kommissar Schröder" oder einen seiner Kollegen die Vermögensverhältnisse der Angerufenen hinterfragt. Im konkreten Fall zweifelte der Mann die Glaubwürdigkeit des Anrufers an, welcher sodann das Gespräch beendete. - Alles richtig gemacht!

Ladendiebe in der Stadt

Aus einem Schuhgeschäft in der Schillerstraße sah ein Passant gestern Nachmittag, wie ein Mann aus der Schaufensterauslage zwei Taschen nahm und flüchtete. Leider konnte er den Dieb nicht aufhalten. Es soll sich um einen ca. 1,85m großen Mann gehandelt haben. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenshirt. Er trug einen Rucksack bei sich. Der Wert der Beute beträgt 100 Euro.

Vor einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt kam es gestern am frühen Nachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen der Ladendetektivin und einem Dieb. Die Mitarbeiterin konnte sehen, wie der ca. 20-jährige Mann ein Parfum im Wert von 110 Euro einsteckte. Nachdem sie ihn ansprach weigerte er sich dieses wieder herauszugeben. Letztlich konnte der Dieb sich befreien und flüchtete in Richtung Windischenstraße. Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Polizisten den Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Libyer, stellen. Dieser gab zwar zu in der Drogerie gewesen zu sein, bestritt aber den Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell