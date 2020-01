Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Jena (ots)

Unbekannte versuchten in eine Firma in der Rathausgasse in Jena einzudringen, dies wurde am Montag der Polizei gemeldet. Mittels eines unbekannten Werkzeuges versuchten die Täter an mehreren Stellen die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und es entstand lediglich Sachschaden am Türblatt und -zarge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell