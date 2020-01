Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Verschönerte" Garage

Jena (ots)

In der Wildenbruchstraße in Jena haben Unbekannte eine Garage "verschönert".Laut Zeuge muss die Tatzeit das vergangene Wochenende gewesen sein.Die Täter brachten einen unleserlichen Schriftzug in der Größe von 2.65m x 0.8 m an die Garage an.

