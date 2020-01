Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter auf frischer Tat

Jena (ots)

Ein Täter auf frischer Tat konnte am gestrigen Montag in einer Sportfiliale in der Keßlerstraße in Jena gestellt werden. Der 31-jährige Mann entwendete Bekleidungsgegenstände im Wert von ca.100 Euro und wollte, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich verlassen. Als der Mann angesprochen wurde,versuchte er zu flüchten, konnte aber durch das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters gestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Bei dem jungen Mann wurde im weiteren Verlauf noch weiteres Beutegut aufgefunden, welches er scheinbar aus einem anderen Geschäft gestohlen hat. Dies wurde sichergestellt, um den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell