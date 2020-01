Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Beute

Jena (ots)

Ein versuchter Kellereinbruch wurde am gestrigen Montag der Polizei in Jena gemeldet. In den frühen Morgenstunden meldete der Nutzer, dass Unbekannte versuchten in seinen Kellerverschlag in der Stauffenbergstraße einzubrechen. Die Täter verschafften sich hierzu Zugang zum Mehrfamilienhaus und hebelten die Scharniere des angegriffenen Kellers auf, um so Einblick in das Abteil zu erlangen. Wahrscheinlich haben sie aber nicht das gefunden, was sie sich erhofften, denn die Täter entfernten sich ohne Beute vom Ort des Geschehens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell