LPI-J: Pressebericht

Am 20.01.2020 kam es zwischen Eckolstädt und Wormstedt zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Skoda und einem Reh, welchen das Tier nicht überlebte. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurde gestern der Fahrer eines PKW VW in Apolda, Friedrichstraße festgestellt. Kurze Zeit später reagierte ein Drogentest bei dem Fahrer eines anderen PKW VW in Apolda, Utenbacher Straße ebenfalls positiv. Blutentnahmen wurden veranlasst und entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Nachmittag in Echolstädt wurden bei einem Durchlauf von 223 Fahrzeugen nur sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Der Schnellste war bei erlaubten 50 km/h mit 81 km/h unterwegs.

Ohne Pflichtversicherung und mit Kennzeichen, welche nicht an das Kleinkraftrad gehörten, wurde am gestrigen Tag ein Mopedfahrer in Apolda, Flurstedter Marktweg festgestellt.

Nach dem Motto, dass Kleinvieh auch Mist macht, ist ein 60-Jähriger seit Oktober mehrfach mittels Nachschlüssel in eine Arztpraxis in Apolda eingebrochen und hat dort Geldbeträge von 20 und 30 Euro gestohlen. Die Angestellten hatten sich sogar schon untereinander verdächtigt, bis ein Zeuge den Mann an der Tür gesehen hatte. Gestern Abend legten ihm Polizeibeamte eine Falle. Sie präparierten einen Geldschein und beobachteten die Praxis. Prompt ging der 60-Jährige wieder hinein. Er wurde unweit der Praxis mit seinem Auto gestoppt. Darin fanden die Beamten den Nachschlüssel und auch den präparierten Geldschein. Nach Ende der Ermittlung wird das Verfahren an die Staatsanwaltschaft übergeben.

