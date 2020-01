Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 20.01.2020

Weimar (ots)

Transporter aufgebrochen

Am Sonntagvormittag stellte der Besitzer eines VW Transporters (58) auf dem Parkplatz seines Hotels in Nohra fest, dass dieser aufgebrochen wurde. Unbekannte brachen die Beifahrertür des Transporters auf und entwendeten neben der Geldbörse des Geschädigten ein Handy und ein Navigationsgerät.

Patientin bestohlen

Eine 79-jährige Frau aus Weimar meldete sich gestern Nachmittag bei der Polizei und teilte mit, dass sie bestohlen wurde. Die Frau war Patientin in einer Jenaer Klinik. Als sie sich kurzzeitig nicht in ihrem Zimmer aufhielt, betrat ein Unbekannter dieses und entwendete die Geldbörse der Geschädigten. Bargeld befand sich kaum darin. Ärger macht aber die notwendige Neubeschaffung sämtlicher Dokumente.

Kassenautomat gestohlen

Eine verantwortliche Mitarbeiterin stellte gestern Abend an der öffentlichen Toilettenanlage am Frauenplan fest, dass der Kassenautomat entwendet wurde. Da der Zahlungsautomat mit der Türklinke verbunden ist, verursachten der oder die Täter auch Schaden an dem Schloss, während sie den Automaten gewaltsam aus der Halterung entfernten. Wie hoch das Beutegut ist, ist derzeit unbekannt.

