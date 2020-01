LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

Am Sonntagvormittag meldete ein aufmerksamer Bürger, dass sich eine unbefugte Person in einer Gartenlaube in der Gartensiedlung "Goethe" in Apolda aufhält. Diese konnte durch die Polizei festgestellt werden. In der von ihm genutzten Laube wurden mehrere Gegenstände festgestellt, welche diesem offensichtlich nicht gehören. Die Polizei prüft nun, ob diese Diebstählen der vergangenen Wochen zugeordnet werden können. Bei dem Beschuldigten wurden ein Teleskopschlagstock und Betäubungsmittel aufgefunden und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Unbekannte beschädigten die Tür des Informationsschalters auf dem Busbahnhof in Apolda und verursachten einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

