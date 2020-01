Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: vermisstes 10-jähriges Kind wieder da

Jena (ots)

Der seit Samstag, den 18.01.2020, in den späten Nachmittagsstunden als vermisst gemeldete 10-jährige Roben Hübner konnte durch Beamte der Polizei am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr an seiner Wohnanschrift wohlbehalten aufgefunden und seinen Eltern übergeben werden. Hinweise zu seinem zwischenzeitlichen Aufenthaltsort sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Jena bedankt sich ausdrücklich bei allen Mithelfern für die zahlreichen Hinweise und die umfangreiche Fahndungsunterstützung.

