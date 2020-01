Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei Jena sucht 10-jähriges Kind

Jena (ots)

Die Polizei Jena sucht den 10-jährigen Roben Hübner. Er verließ die elterliche Wohnung in Jena Lobeda Ost am Samstag, den 18.01.2020 gegen 18:00 Uhr in unbekannte Richtung und sollte bis 19:30 Uhr wieder zu Hause sein. Seither wird der 10-Jährige vermisst. Roben ist

- 1.10m bis 1.20m groß - schlanke, zierliche Gestalt - blonde Haare, an den Seiten kurz, oben länger - graue Jogginghose - grüne, gesprenkelte Jacke - graue Turnschuhe mit blauen Streifen an den Seiten - führt keine Taschen bei sich

Hinweise zum vermissten Kind nimmt die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-810 oder über den Notruf der Polizei entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

