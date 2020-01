Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe unterwegs

Jena (ots)

Zu einem Diebstahl von einer Warnbake im Wert von 150,- Euro kam es am Samstagabend gegen 23:35 Uhr im Stadtgebiet von Jena. Es wurden zwei männliche Fahrradfahrer mit unbeleuchteten Fahrrädern bei Acht- und Slalomfahrt in der Grietgasse durch eine Zeugin beobachtet. Hierbei hatte einer der beiden Fahrradfahrer eine Warnbake unter dem Arm geklemmt, welche unmittelbar zuvor von einer naheliegenden Baustelle entwendet worden sein muss. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641-810.

