Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Jena (ots)

Sonntagnacht, am 19.01.2020 in der Zeit von 00:00 bis 00:30 Uhr wurde durch unbekanntem Täter die Glasscheibe eines Haltestellenhauses am Sportforum auf unbekannte Art und Weise beschädigt, sodass diese zu Bruch ging. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

