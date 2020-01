LPI-J: Pressebericht Polizeiinspektion Apolda vom 19.01.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Verkehrsgeschehen

Ein Unfall mit Verletzten ereignete sich am 17.01.2020 gegen 07:14 Uhr in Bad Sulza, OT Niedertrebra. An einem Fußgängerüberweg in der Dorfstraße musste der Fahrer eines Pkw VW Caddy aufgrund querender Fußgänger anhalten. Der nachfolgende Pkw VW Golf bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 17.01.2020 gegen 12:20 Uhr zwischen Rödigsdorf und Apolda. Ein dunkler Pkw Audi fuhr hierbei in Fahrtrichtung Apolda und überholte einen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Lkw. Dabei unterschätzte der Fahrzeugführer des Audi die Entfernung zum entgegenkommenden Verkehr. Um eine Kollision mit dem Audi zu vermeiden, musste ein auf der Gegenspur befindlicher Pkw Skoda eine Gefahrenbremsung einleiten. Der dahinter befindliche Pkw Mazda konnte trotz ebenfalls eingeleiteter Bremsung eine Kollision mit dem Pkw Skoda nicht mehr verhindern. Der Pkw Audi setzte seine Fahrt fort und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Ein besonders schwerer Fall des Einbruchs ereignete sich in der Zeit vom 12.01.2020 bis zum 17.01.2020 gegen 17:00 Uhr in der Kleingartenanlage "Freundschaft" in der Stobraer Straße, Apolda. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu insgesamt drei, teilweise durch Vorhängeschlösser gesicherte, Geräteschuppen der Kleingartenanlage und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand ein Notstromaggregat. Es entstand Sachschaden an den Geräteschuppen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

