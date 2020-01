LPI-J: Pressebericht PI Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Am Samstagmorgen um 07:40 Uhr haben mehrere Zeugen beobachtet wie zwei Personen Hauswände in Weimar mit Farbe besprühen. Dabei wurden unter anderem die Anna-Amalia-Bibliothek und mehrere Hauswände im Bereich der Ackerwand beschädigt. Anhand der Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte einen der beiden mutmaßlichen Täter kurz darauf im Goethepark stellen. Der 19-jährige aus Weimar stand unter Alkoholeinfluss und stritt die Tat ab. Bei der Durchsuchung der Person wurde neben einem Graffiti-Stift auch ein Tierabwehrspray festgestellt.

Durch unbekannte Täter wurden am Wochenende zwei Briefkästen in der Heldrunger Straße in Weimar beschädigt. Es wurde jeweils ein Silvesterböller zur Explosion gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 400 Euro.

Durch einen vorbeifahrenden Zugführer wurde am Samstagnachmittag um 16:45 Uhr ein Graffiti-Sprüher an den Bahngleisen im Bereich der Buttelstedter Straße in Weimar gemeldet, der gerade dabei war ein Schalthaus zu besprühen. Die Einsatzkräfte konnten den 13-jährigen Täter auf frischer Tat stellen. Der Jugendliche hatte zwölf verschiedene Farbdosen in seinem Rucksack und trug eine professionelle Atemschutz-Maske. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, die Tatmittel wurden sichergestellt und der Jugendliche wurde an seine Mutter übergeben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 00:10 Uhr ein Pkw in Magdala einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 32-jährige Fahrzeugführer stand dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, zudem wurde festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis mehr hat. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurden auch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechenden Anzeigen erstattet.

