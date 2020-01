Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böller im Treppenhaus

Jena (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr unberechtigt die Baustelle eines Hauses in der Schützenhofstraße betreten und einen Böller in das Treppenhaus geworfen. Ein 20 Jahre alter Arbeiter war davon betroffen und erlitt dadurch ein sogenanntes Knalltrauma. Er musste anschließend einen Arzt aufsuchen.

