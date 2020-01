LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 17.01.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zum Glück kam es zu keinem Zusammenstoß! - Dennoch sucht die Polizei Zeugen zu einer Unfallflucht gestern Morgen gegen 9:00 Uhr auf der B7 zwischen Umpferstedt und Frankendorf. Hier setzte ein möglicherweise Seat zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an, schätzte aber Abstand und Geschwindigkeit des Gegenverkehrs falsch ein. Der ihm entgegenkommende 19-jährige Fahrer eines VW-Transporters musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Frontalcrash zu vermeiden. Allerdings schaffte es die hinter ihm fahrende 44-jährige Citroen-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Sie fuhr auf den Transporter auf. Der Überholende setzte indes seine Fahrt in Richtung Jena unbeirrt fort. Personen die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden. (03643/882-0)

Diebstahl von Baustelle

Während der Mittagspause begaben sich Unbekannte in den Rohbau der Turnhalle in der Meyerstraße. Aus dem hinteren Teil entwendeten der oder die Täter eine Säbelsäge im Koffer. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es nicht.

Unfallverursacher beobachtet

Aus seinem Büro heraus konnte gestern Mittag ein Mann einen Unfall beobachten. Wie er der Polizei mitteilte, sah er wie ein in der Coudraystraße geparkter BMW von einem Skoda gestreift wurde. Bei beiden Autos wurden die Seitenspiegel in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer des Skoda fuhr aber weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nichts desto trotz konnten Polizisten den Fahrer wegen des angegebenen Kennzeichens zu Hause ausfindig machen.

In Garten eingebrochen

Gestern stellte die Eigentümerin eines Kleingartens in den Mattstedter Weiden fest, dass jemand in ihren Garten eingebrochen ist. Auf den ersten Blick geht die Frau davon aus, dass ein Stromaggregat und ein 10-Liter-Benzinkanister entwendet wurden.

Verfolgung

Einer Verkehrskontrolle entzog sich gestern Abend in der Dürrenbacher Hütte der Fahrer eines blauen Audi A3. Nachdem die Polizisten ihn anhielten und selbst ihr Fahrzeug verlassen hatten, gab der Fahrer Gas. Hierbei stieß er gegen den Mast eines Verkehrszeichens, wodurch sich die Heckklappe öffnete. Dessen unbeeindruckt flüchteten beide im Auto sitzenden Männer über einen Feldweg der Dürrenbacher Hütte in Richtung Ulrichshalben / Liebstedt / Oßmannstedt. Die an den Tag gelegte Fahrweise in Kombination mit der ausgewählten Strecke ließ die folgenden Polizisten an ihre Grenzen stoßen. Letztlich verloren sie den Wagen aus den Augen. Auch hierzu werden Passanten gebeten, die möglicherweise relevante Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Selbststeller

Eine Frau aus Bad Berka erschien gestern in der Polizeistation. Sie war zur Vernehmung vorgeladen, da sie mit ihrem VW unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war. Ihr Auftreten ließ die Beamten aber stutzig werden. Solch ein Verhalten kam den Polizisten bekannt vor. Sie führten mit ihr einen Drogenvortest durch, der positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln reagierte. Ihr Auto, mit dem die 33-Jährige kam, musste sie vorerst stehen lassen; zur Blutentnahme wurde sie gefahren. Zudem handelte sie sich eine weitere Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ein.

