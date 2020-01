Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am gestrigen Nachmittag musste der Fahrer eines PKW Opel verkehrsbedingt an eine Engstelle in Niederroßla abbremsen, was ein folgender BMW Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Am BMW entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden.

Zu wenig Abstand hielt der Fahrer eines PKW Polo beim Einparken in Apolda, Jägerstraße zu einem geparkten PKW Passat und verursachte einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zwischen dem 15. und 16.01.2020 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in Auerstedt, Dorfplatz geparkten roten PKW Ford Mondeo und verursachte einen Schaden von ca. 500 Euro.

Unbekannte öffneten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gewaltsam ein Garagentor in Apolda, Faulborn und entwendeten ein Krad MZ mit dem Kennzeichen AP-TS 75 und eine Spielekonsole PS3. Der Gesamtschaden beträgt ca. 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am gestrigen Nachmittag brachte eine junge Frau einen Mischlingsrüden zur Polizei, welchen sie kurz vorher im Bereich A.-Puschkin-Platz gefunden hatte. Dank eines Halsbandes mit Tasche, in welchem sich ein Zettel mit Telefonnummer des Halters befand, konnte dieser schnell verständigt werden und seinen Hund wieder in Empfang nehmen.

