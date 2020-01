Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt

Erdmannsdorf/Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Erdmannsdorf kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Opel. Der 71 Jahre alte Fahrer des Opel wollte am Abzweig Weißbach auf die Hauptstraße auffahren. Dabei übersah er den Radfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte jener und zog sich eine Schulterfraktur zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum nach Eisenberg.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell