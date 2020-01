Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am Dienstagvormittag übersah ein LKW-Fahrer beim Rangieren in Apolda, L.-Edinger-Straße einen hinter seinem Fahrzeug stehenden LKW und touchierte diesen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

Der Fahrer eines PKW Toyota befuhr die Straße in Nauendorf Richtung Apolda und musste verkehrsbedingt halten. Dies merkte eine folgende Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 8.500 Euro. Bei dem Skoda entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden.

Zwischen dem 23.12.2019 und 14.01.2020 entwendeten unbekannte Täter 4 Fallrohre, 3 Meter Dachrinne und 1 Erdungskabel im Wert von ca. 650 Euro in Bad Sulza, Am Brühlweg. Die Täter brachten dazu eine Leiter mit an den Tatort, welche als Spurenträger gesichert werden konnte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Ein aufmerksamer Bürger meldete einen auffälligen PKW Audi, welcher zwischen Großheringen und Kaatschen parkte. Prüfungshandlungen ergeben, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Im Nahbereich konnte der Fahrzeugnutzer festgestellt werden. Es wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Führen eines Fahrzeuges unter berauschenden Mitteln aufgenommen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Nachmittag wurden in Wormstedt 64 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde bei erlaubten 50 km/h mit 98 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell