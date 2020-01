Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeit gemessen

Eisenberg (ots)

Eine Geschwindigkeitsmessung erfolgte am Montag zwischen 12.00 und 20.00 Uhr auf der Geraer Straße in Eisenberg. 783 Fahrzeuge durchliefen in dieser Zeit die Messstelle, 39 waren zu schnell auf der auf 50 km/h beschränkten Strecke. Die meisten dieser Fahrer lagen im Bereich von Verwarngeldern bis 55 Euro. Gegen drei Fahrer läuft ein Bußgeldverfahren, so auch gegen den Schnellsten, der mit 82 km/h gemessen wurde.

