Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen wurde durch den Besitzer ein Einbruch in seine Firma in Hermsdorf, Werner-Seelenbinder-Straße festgestellt. Offenbar kamen die Einbrecher über eine Kellerluke ins Gebäude, wo sie mehrere Türen aufbrachen. Schränke und Schreibtische wurden aufgebrochen und durchsucht. Nennenswerte Beute machten sie nicht, lediglich vier alte Handys und mehrere neue Batterien nahmen sie mit. Demgegenüber steht ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.

Wie am Montagmorgen in Jena wurde auch aus Porstendorf ein Frischluftschläfer gemeldet. Eine Frau hatte den Mann am Sonntagvormittag auf dem Feld an der B 88 in seinem Schlafsack hinter einem Baumstumpf liegend wahrgenommen. Als die Beamten eintrafen, war er gerade dabei, seine Sachen zu packen. Seine Personalien wollte er nicht preisgeben, er wehrte sich aktiv mit körperlicher Gewalt. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Anhand seines Reisepasses wurde der Mann als ein 30-jähriger Franzose mit Wohnsitz in Brüssel/Belgien identifiziert. Zwei Stunden nach seinem Auffinden war er wieder auf freiem Fuß. Die Verzögerung hätte er vermeiden können, wenn er sich sofort ausgewiesen hätte.

Unbekannte beschädigten einen mobilen Baukran, der sich auf der Baustelle in Stöben an der Saalebrücke auf einer Baustelle befindet. An dem Kran waren die Fenster eingeschlagen worden, außerdem fehlten die Spiegel und eine Kamera. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag und Montagmorgen.

In einem Wohnhaus Am Markt in Eisenberg hatten es Einbrecher auf Werkzeug abgesehen. Die Wohnung in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses wird derzeit renoviert. Es fehlen Werkzeuge des Fliesenlegers sowie ein Baustellenradio, alles im Wert von circa 1000 Euro. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen festgestellt und bei der Polizei angezeigt.

