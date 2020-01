Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar

Weimar (ots)

Durchsuchungen im Weimarer Land

Gegen zwei Männer aus dem Weimarer Land wurden heute Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Erfurt realisiert. Sie stehen im Verdacht zumindest mittelbar an einem Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Kranichfeld beteiligt gewesen zu sein. Bei den beiden Männern (32, 42) aus Blankenhain und Kranichfeld durchsuchten mehrere Polizisten die Wohnungen und Wohnnebenräume wie Gärten und Garagen. Neben Beweismitteln zum vorliegenden Fall, fanden die Polizisten teils hochwertige Werkzeuge, bei denen nunmehr geprüft wird, ob diese anderen Diebstählen zugeordnet werden können. Die Ermittlungen dauern an.

