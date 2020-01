Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots)

In der Novalisstraße in Jena musste am gestrigen Donnerstag ein Anwohner feststellen, dass bei seinem Ford beide Hinterreifen zerstochen wurden. Die unbekannten Täter zerstachen die Reifen mittels eines bisher unbekannten Werkzeuges und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Offenbar hatten es die Täter nur auf dieses Fahrzeug abgesehen, da an keinem anderen Pkw in der Umgebung ein Schaden ersichtlich war.

