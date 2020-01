Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer leicht verletzt

Jena (ots)

In Jena wurde gestern Abend gegen 22:30 Uhr wieder ein Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Er war auf dem Fürstengraben in Richtung Weimar unterwegs, als er von ein einem Pkw Audi von hinten angefahren wurde. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Bike entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer gab an, dass der Radfahreraufgrund der vielen Lichter sehr schlecht zu erkennen gewesen ist

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell