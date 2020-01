Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher flüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Drei Pkw mussten in Rothenstein, in der Hauptstraße, aufgrund einer Baustelle halten. Von hinten näherte sich ein Lkw, welcher auf das letzte Fahrzeug in der Schlange auffuhr. Die Folge war,dass alle drei Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden.Die drei beschädigten Pkw fuhren an die Seite, um den Unfallschaden zu begutachten. Der Unfallverursacher nutzte jedoch diese Gelegenheit und entfernte sich schnell vom Ort des Geschehens.

