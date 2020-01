Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leichtverletztes Kind

Eisenberg (ots)

Ein Unfall mit einem leichtverletzten Kind ereignete sich gestern gegen 14:00 Uhr in Eisenberg. Die Fahrerin eines VW fuhr aus einem Garagenhof heraus und wollte in die Carl-von-Ossietzky-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende 12-jährige Fahrradfahrerin. Ein Zusammenstoß konnte nicht vermieden werden und das Mädchen stürzte. Sie wurde leicht an der Nase und am Handgelenk verletzt.

