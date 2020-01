Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alles Gute kommt nicht immer von Oben

Jena (ots)

Der Ausspruch "alles Gute kommt von Oben" trifft nicht immer zu. Das musste am Dienstagabend auch die Besitzerin eines Pkw Toyota feststellen. Eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 12 und 15 Jahren feierte in der Talstraße in Jena eine Party. Jedoch haben sie Mülltrennung scheinbar etwas anders interpretiert und ihre geleerten Flaschen einfach aus dem Fenster geworfen. So landete eine dieser "Wurfgeschosse" auf dem Dach des Fahrzeuges und verursachte Sachschaden. Eine Fahrradfahrerin musste sogar ausweichen, weil sie sonst getroffen worden wäre. Die eingesetzten Beamten beendeten dann die Feierlichkeit, wobei sie von den Jugendlichen noch "standesgemäß betitelt" und beleidigt wurden und übergaben die Kinder an ihre Eltern. Die Fahrradfahrerin wird gebeten sich bei der Polizei in Jena zu melden.

