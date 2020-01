Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Plötzlich war das Auto weg

Jena (ots)

Gegen 08:30 Uhr am Dienstagmorgen musste eine Familie in Jena feststellen, das ihr Fahrzeug nicht mehr da stand, wo sie es am Vorabend abgestellt hatten. Der VW Tiguan, welcher vor dem Wohnhaus der Familie in der Löbichauer Straße in Jena abgeparkt war, wurde scheinbar in der Nacht entwendet. Die Täter konnten sich auf bisher nicht bekannte Weise das Fahrzeug aneignen und verschwanden mit diesem. Beide Originalschlüssel sind noch im Besitz der Familie. Der Zeitwert des Pkw wird auf 13.000 Euro geschätzt.

