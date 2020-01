Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Täter?

Jena (ots)

Eine Körperverletzung zum Nachteil einer 67-jährigen Rentnerin ereignete sich am Montag, dem 16.12.2019, in der Innenstadt von Jena. Die Frau, welche zu Besuch in der Lichtstadt war, lief gegen 13:00 Uhr vom Eichplatz in Richtung Goethegalerie.

Auf Höhe des Asiamarktes vor dem Einkaufscenter "Neue Mitte" kam sie an einer Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 12-15 Jahren vorbei. Eine Person stellte der Rentnerin ein Bein, woraufhin sie stürzte und sich Verletzungen am Oberkörper zuzog.

Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Tathergang machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-810

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell