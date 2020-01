Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Plötzlich stand ein Stapler im Weg

Jena (ots)

Ein Unfall mit einem Gabelstapler ereignet sich am gestrigen Montag gegen 16:00 Uhr in der Drackendorfer Straße in Jena. Eine 18-jährige Renault-Fahrerin war auf der Drackendorfer Straße in Richtung Erlanger Allee unterwegs. Hier wurde mit Hilfe eines Gabelstaplers ein Lkw beladen. Die Fahrzeugführerin übersah dies und stieß mit dem Baugerät zusammen. Die junge Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. An dem Gabelstapler entstand leichter Sachschaden, der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

