Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kunst ohne Anspruch - Schmierereien an Häuserwänden

Jena/ Saale-Holzland (ots)

Dass Kunst individuell interpretiert wird, ist bekannt. Aber manchmal ist die "Sinnhaftigkeit" der Verzierungen nicht zu erkennen. So besprühten Unbekannte in der Schrödingerstraße die neu gestrichene Sporthalle. Kaum lesbare Schriftzüge in Form von fünf Graffiti waren das Ergebnis des "künstlerischen Ausbruchs". Und auch in der Schlossgasse verewigten sich unbekannte Täter an der Hausfassade mit schwarzer Farbe. In Hermsdorf brachten Unbekannte gleich 17 Graffiti an eine Häuserwand, in der Industriestraße, an. Auch Fahrzeuge mussten als Leinwand für die teilweise unleserlichen Schriftzüge herhalten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell