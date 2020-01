Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut noch nicht abschließend

Jena (ots)

Ein Diebstahl mit hohem Beuteschaden wurde gestern der Polizei in Jena gemeldet. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in der Naumburger Straße. Hier brachen sie diverse Verschläge auf, welche zu den Lagerräumen verschiedener Gewerke führten und entwendeten eine Vielzahl von Werkzeugen und Baugeräten. Zurzeit wird der Schaden auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

