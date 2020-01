Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weihnachtsbaum abgebrannt

Jena (ots)

Erheblicher Schaden entstand letzte Nacht gegen Mitternacht beim Brand eines Weihnachtsbaumes in einem Einfamilienhaus in Jena-Kunitz. An dem Baum im Wohnzimmer war eine elektrische Weihnachtsbaumbeleuchtung angebracht, aber auch Wachskerzen. Die waren angezündet. Als die Bewohner das Wohnzimmer kurz verlassen hatten, geriet der Baum in Brand. Die Bewohner selbst konnten ihn löschen. Allerdings kam es zu einer großen Rauchentwicklung. Das Haus ist weiter bewohnbar. Die Nacht verbrachten die Bewohner allerdings bei Nachbarn.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell