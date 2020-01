Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht vom 05. zum 06.01.2020 an einem in Apolda, Viegastraße geparkten dunkelgrauen Hyundai. Unbekannte beschädigten die Kofferraumklappe und verursachten einen Schaden von ca. 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Ein 14-jähriger wurde am gestrigen Tag mit einem aufklappbarem Taschenmesser und einem Jagdmesser in Apolda im Zusammenhang mit einer Anzeigenaufnahme festgestellt. Die Sachen wurden eingezogen und der Junge zusammen mit den Messern an seinen Vater übergeben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, das Messer keine Spielzeuge sind und ab einer bestimmten Größe das Mitführen eine Straftat darstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell