Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu verschiedensten Einbrüchen kam es im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

So wurde am gestrigen Sonntagvormittag der Polizei mitgeteilt, dass durch Unbekannte das Sportlerheim in Camburg angegriffen wurde. Unbekannte Täter haben das Tor zum Gelände aufgebrochen und verschafften sich so Zugang. Die Täter drangen gewaltsam in die Gaststätte ein und stellten dort alles auf den Kopf. Letztlich entwendeten sie einen Fernseher und hinterließen einen Bolzenschneider, welcher durch die Beamten sichergestellt wurde.

Zwei Garagenaufbrüche wurden am Wochenende in Stadtroda zur Anzeige gebracht. Im Amselweg brachen unbekannte Täter das Garagentor auf und erhielten so Zutritt ins Innere. Scheinbar war aber für die Diebe nichts Brauchbares dabei, denn sie entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Ähnlich war der Sachverhalt am Garagenkomplex "Am Friedhof" gelagert. Auch hier durchtrennten Unbekannte das Vorhängeschloss und gelangten somit ins Innere der Garage. Jedoch scheinen auch hier die Diebe nicht fündig geworden zu sein.

In der Kleingartenanlage in Tautenhain musste ein Gartenbesitzer feststellen, dass sein Motorrad geklaut wurde. Unbekannte drangen gewaltsam in die Laube ein entwendeten das aktuell nicht zugelassene Kleinkraftrad. Zudem nahmen sie gleich noch einen Helm und einen Bohrhammer mit.

