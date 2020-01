Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der nächste Automat musste dran glauben

Stadtroda (ots)

In der Rosa-Luxemburg-Straße in Stadtroda wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Zigarettenautomat beschädigt. Innerhalb von zwei Monaten war dies bereits der dritte Automat, welcher durch Herbeiführen einer Explosion in diesem Wohngebiet in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Zeuge konnte zwei unbekannte Täter vom Tatort weglaufen sehen. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. Auch ob die Männer Beute machten, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Ereignisort gesichert.

