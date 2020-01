Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LPI-J: Medieninformationen des ID Jena vom 05.01.2020

Jena (ots)

Schuhdieb unterwegs

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Löbdergraben und entwendeten aus dem Hausflur zwei Paar Sportschuhe der Marken Nike und Adidas im Wert von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Telefon 03641-810.

Einbruch in Firma

Vom Donnerstag, 02.01.2020, zum Freitag, 03.01.2020, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Prüssingstraße und entwendeten aus einem abgesperrten Lagerplatz zwei Stahlflaschen mit Industriegas. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der unten aufgeführten Telefonnummer.

Versuchter Einbruch

Vom Freitag, 03.01.2020, zum Samstag, 04.01.2020, versuchten unbekannte Täter erfolglos in ein Feinkostgeschäft in der Karl-Marx-Allee zu gelangen. Der angerichtete Sachschaden an der Eingangstür wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der unten aufgeführten Telefonnummer.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Stadtrodaer Straße den 39-jährigen Fahrer eines Pkw Ford. Wie sich herausstellte, war der Fahrer ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem führte er den Pkw unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

