LPI-J: Garagen- und Kellereinbruch

Hermsdorf (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 03.01.2020 in zwei Garagen in Hermsdorf, Friedenssiedlung ein. Die Täter hebelten die Garagentore auf, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nichts aus den Garagen.

Am Freitag entwendeten dreiste Diebe aus einem Keller eines Wohnhauses in der Friedenssiedlung in Hermsdorf drei hochwertige Fahrräder. Es handelt sich dabei um ein schwarz-weißes Rennrad der Marke "Look" sowie zwei Mountainbikes ( ebenfalls schwarz-weiß ) der Marke "Cube".

