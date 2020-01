Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend führten Beamte in Bad Klosterlausnitz eine Verkehrskontrolle durch. Ihnen fiel ein Suzuki auf, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. Nachdem das Fahrzeug gestoppt und der Fahrzeugführer kontrolliert wurde, kamen noch mehr Ungereimtheiten zutage. Der 31-jährige Fahrer aus Zeitz war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, als er den nicht zugelassenen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Zudem stand er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Als die kontrollierenden Beamten den Wagen durchsuchten fanden sie weiterhin Drogen, welche im Fahrzeug versteckt waren.

Was so eine allgemeine Verkehrskontrolle doch mit sich bringen kann.

