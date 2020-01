Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe auf der Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Diebstahl von einer Baustelle ereignete sich am gestrigen Donnerstag in Dorndorf im Saale-Holzland-Kreis. Unbekannte hoben ein Zaunsfeld aus der Verankerung und gelangten so auf das Gelände. Hier brachen sie an der Betankungsanlage das Vorhängeschloss auf und entwendeten eine elektrische Dieselpumpe. Weiterhin öffneten sie gewaltsam bei einem Radlader den Tankdeckel, allerdings wurde augenscheinlich kein Treibstoff abgezapft. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600,- Euro.

