Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Schöne Überraschung"

Jena (ots)

Am Donnerstag ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es aufgrund eines Böllers zu einer Sachbeschädigung in der Ernst-Thälmann-Straße in Jena gekommen sei. Die Geschädigte, welche soeben aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, musste feststellen, dass Unbekannte einen Silvesterböller in ihrem Briefkasten gezündet haben. Durch die Wucht der Detonation und der herumfliegenden Briefkastenteile wurde zudem ihr Fahrzeug, als auch eine am Haus befindliche Laterne beschädigt.

