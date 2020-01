Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tiefstehende Sonne führte zu Unfall

Jena (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 49-jährige Fiat-Fahrerin war mir ihrem Fahrzeug auf der Katharinenstraße in Richtung Lutherstraße in Jena unterwegs. Aufgrund der sehr tiefstehenden Sonne bemerkte sie nicht, dass eine 80-jährige Fußgängerin am dort befindlichen Fußgängerüberweg die Straße queren wollte. Es kam zur Kollision, wobei die ältere Dame leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Betreuung ins Klinikum Jena verbracht.

