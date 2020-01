Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Medieninformation der PI Weimar vom 03.01.2020

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstagmittag, gegen 12:10 Uhr kam es in Weimar in der Ernst-Kohl-Straße zu einer Unfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug wurde durch einen unbekannten PKW beim Wenden beschädigt. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch die Mitteilung eines umsichtigen Zeugen, konnte der Täter durch die Polizei schnell ermittelt werden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kam es gegen 15:40 am Sophienstiftsplatz in Weimar. Hier wurde ein Radfahrer kontrolliert, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Der Mann wollte sich der Kontrolle entziehen und gab seinen Namen nicht an. Er zeigte sich sofort unkooperativ und musste durch die Beamten am Arm festgehalten werden. Hierbei schlug er um sich. Am Ende musste er sogar mittels Stahlhandfessel fixiert und beruhigt werden. Sein Verhalten wurde angezeigt.

Einbruch in Kellerraum

Am Donnerstag wurde gegen 16:00 Uhr von den Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Heldrunger Straße ein Einbruch in ihren Kellerraum festgestellt.

Der oder die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in den Keller und entwendeten Gartengeräte im Wert von ca. 50,- Euro. Es kam zu keinerlei Beschädigungen.

Körperverletzung

Am Donnerstagabend kam es gegen 22:50 Uhr zu einer Körperverletzung gegen einen 52 Jahre alten Mann am Markt 21 (Gaststätte C-Keller) Der 20-jährige Täter wurde vor Ort angetroffen. Da er stark alkoholisiert war und schon im Vorfeld einen Platzverweis nicht nachgekommen war, wurde er mit zur Dienststelle genommen und musste die Nacht in Gewahrsam bleiben. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

