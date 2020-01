Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zwischen dem 01. und 02.01.2020 zerschlugen unbekannte Täter die vordere rechte Seitenscheibe eines in Apolda, C.-Zimmermann-Straße geparkten PKW VW Caddy. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

In der Zeit vom 28.12.2019 bis zum 02.01.2020 wurde an einer Gartenlaube in Apolda, J.-Curie-Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen und Bier entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell