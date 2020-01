Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat von der Wand gesprengt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch einen detonierten Sprengkörper wurde in der Silvesternacht ein Zigarettenautomat in Eisenberg zerstört. Unbekannte legten Pyrotechnik in den Ausgabeschacht des Automaten. Durch die Explosion wurde dieser von der Wand gerissen. Da der Geldausgabe-, sowie die Zigarettenschächte noch intakt sind, wird davon ausgegangen, dass Geld und Ware noch vollständig vorhanden sind. Der Automat wurde durch die Polizei sichergestellt.

