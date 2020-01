Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Detonation zerstörte Fahrzeug

Jena (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Silvesternacht in der Mühlenstraße in Jena. Unbekannte zündeten einen vermutlich nicht zugelassenen Sprengkörper, welcher durch die Detonation massiven Schaden an einem Pkw und einem Garagentor verursachte. Die Wucht der Explosion riss Teile des Unterbodens vom Fahrzeug ab und schleuderte diese auf die Straße.

