LPI-J: Pressebericht

Geringer Sachschaden entstand am Mittag des 01.01.2020, als der Fahrer eines VW sein Fahrzeug in Apolda, Straße des Friedens rückwärts einparken wollte und dabei gegen einen geparkten PKW Audi stieß.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Neujahrsabend in Eckolstädt. Ein junger Mann sprühte einem Bekannten Bauschaum in dessen Haare, welcher dort sehr schnell trocknete. Da hilft wohl nur noch eine Schere.

