Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 01.01.2020

Weimar (ots)

Einbruch- Lebensmittel entwendet In den Morgenstunden des 31.12.2019 wurde bekannt, dass es zu einemEinbruch im Café & Restaurant des Schloss Belvedere kam. Hier habenunbekannte Täter sich, durch Aufhebeln der Fenster, Zutritt zum Gastraumverschafft und anschließend diverse Spirituosen und Lebensmittel im Wertvon 5000 Euro entwendet.

Schwerer Unfall mit Fahrerflucht Am Abend des 31.12.19 ereignete sich in Bad Berka ein schwerer Unfall.Der Pkw Fahrer eines weißen Opel Astra befuhr gegen 18:15 Uhr dieBlankenhainer Straße aus Richtung der Bachstraße kommend. In einer dortbefindlichen Rechtskurve, kam der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn,steuerte gegen und fuhr auf den sich dort befindlichen Gehweg. In der Folgewurde eine Fußgängerin überfahren. Die 84-jährige Fußgängerin kamschwerverletzt ins Klinikum und wird derzeit noch behandelt.Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig den Unfallortort. Es werden daher dringend Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen habenund Angaben zum Fahrzeugführer, Fahrzeug und das Kennzeichen zumFahrzeug geben können.Für sachdienliche Hinweise melden Sie sich bitte bei der PI Weimar unter03643/ 8820.

Brände in der Silvesternacht In der Nacht vom 31.12.19 zum 01.01.20 gab es zu einem Fahrzeugbrand inder Kaufstraße in Weimar. Hierbei geriet aus noch unbekannter Ursache einAudi in Vollbrand. Ein dahinter stehendes Fahrzeug wurde aufgrund derHitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand insgesamt einSachschaden im Wert von 21.000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursachedauern an.

Im Ortsteil Schöndorf kam es in zu einem Containerbrand. Hier wurdendurch Unbekannte vermutlich noch glimmende Pyrotechnik im Müllcontainerentsorgt. Dadurch entwickelte sich der Brand. Durch die entstehende Hitzewurde die, im Containerabstellraum befindliche Fassade beschädigt. DerSchaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR.

Unter dem Einfluss von Alkohol In den Morgenstunden des 01.01.20 befuhr eine 19- Jährige mit ihrem Opeldie B7 aus Tröbsdorf kommend. Auf Höhe des "Überfliegers" fuhr dieFahrerin statt einer Kurve, geradeaus und stieß mit einer Ampel zusammen. Die Fahrzeugführerin stand unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest ergabeinen Wert von 1,35 Promille.Mit der Verursacherin folgte anschließend eine Blutentnahme in Klinikum. Das Straßenbauamt übernimmt die Reparatur der Ampelanlage.

