Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 01.01.2020

PI Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 1. Januar 2020 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Durch Feuerwerkskörper verletzt Am 31.12.2019 gegen 17:00 Uhr teilte die RLS Weimarer Land der PI Apolda telefonisch mit, dass ein 14 Jahre alter Junge durch Pyrotechnik an der Hand verletzt wurde. Auf dem Rewe Getränkemarkt in der Straße des Friedens wurde der Verletzte angetroffen. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Verletzte bereits im RTW und wurde durch den Notarzt behandelt. In der Folge kam er zu weiteren Behandlung in das Robert-Koch- Krankenhaus Apolda. Nach Zeugenaussage zündete der Verletzte eine Silvesterrakete mit zu kurzer Zündschnur. Der 14 Jahre alte Junge erlitt eine Verletzung an der rechten Hand. Die restlichen Feuerwerkskörper des Verletzten wurden sichergestellt und der Mutter übergeben.

Körperverletzung Am 01.01.2019 gegen 02:30 Uhr kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Apolda, Bahnhofstraße. Ein liiertes Paar befand sich auf dem Heimweg. Beide waren auf einer Party und hatten Alkohol konsumiert. Auf dem Weg zur Wohnanschrift trat der 41 Jahre alte männliche Täter der 30 Jahre alten Geschädigten in den Hintern. Diese erlitt dadurch Schmerzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell