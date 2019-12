Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 31.12.2019

Weimar (ots)

Sachbeschädigung

Am 30.12.2019 schlug ein 36 Jahre alter Mann in der Innenstadt von Weimar mit seiner Faust gegen eine Werbetafel eines Geschäftes. Das Schild wurde dadurch zerstört. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Bahnhof und konnte durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Vermutlich war sein Alkoholisierungsgrad von über 2 Promille der Grund für seinen Ausraster.

Unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren

In der Nacht vom 30. zum 31.12.2019 konnten bei Verkehrskontrollen zwei Männer festgestellt werden, welche unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Ein 40 Jahre alter Mann stand unter Einfluss von Amphetamin und wurde in Mellingen erwischt. Unter dem Einfluss von Cannabis stand zudem ein 29 Jahre alter Fahrer in Weimar. Beide mussten ihre Fahrt beenden und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Falschgeld festgestellt

Bei der Zählung der Tageseinnahmen eines Geschäftes in Weimar fiel der beauftragten Bank auf, dass sich unter dem eingezahlten Geld ein gefälschter 20-Euro-Schein befand. Dieser wurde in der Folge durch die Polizei sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wiesenbrand durch Feuerwerk

Am 31.12.2019 kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Flächenbrand von ca. 100m² einer Wiese in Altdörnfeld. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ursache für das Feuer dürften Feuerwerkskörper gewesen sein, da entsprechende Reste an der Brandstelle aufgefunden wurden. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen.

gerhc

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell